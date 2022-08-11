Кислиця про засідання Ради Безпеки ООН щодо ЗАЕС: росія вирішила піти ва-банк скликавши цю зустріч

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив про цинічність росії, яка скликала засідання Ради Безпеки ООН через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових. Також представник України заявив, що росіяни завчасно сховалися у бомбосховище, перш ніж відкрити вогонь по станції, залишивши персонал АЕС напризволяще. Про це повідомляє кореспондент УНН.