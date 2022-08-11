Кислиця про засідання Ради Безпеки ООН щодо ЗАЕС: росія вирішила піти ва-банк скликавши цю зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив про цинічність росії, яка скликала засідання Ради Безпеки ООН через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових. Також представник України заявив, що росіяни завчасно сховалися у бомбосховище, перш ніж відкрити вогонь по станції, залишивши персонал АЕС напризволяще. Про це повідомляє кореспондент УНН.
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У своїй заяві Сергій Кислиця повідомив, що російські військові розмістили на території Запорізької АЕС свою техніку, якою обстрілюють українські міста та села. Через таку практику Росія вдається до брехні та провокацій. Він підкреслив, що росія відома своїми планами, брехнею та диверсіями, які світ може спостерігати зараз і "зробити висновки".
"Росія вирішила піти ва-банк і тому вирішила скликати цю зустріч. Це скликання виглядає цинічним, враховуючи недавню атаку на АЕС, що відбулося 11 серпня, що поставило в небезпеку як саму станцію, так і персонал", - сказав Сергій Кислиця.
Представник України подякував генеральному директору МАГАТЕ за виступ і цілком підтримує, аби місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку станцію і Україна допоможе в цьому.
"Ми вітаємо готовність відправити місію МАГАТЕ на окуповану станцію, з урахуванням повного дотримання законодавства України та міжнародних зобовʼязань. Ми висловлюємо готовність забезпечити місію усім необхідним та допомогти здійснити поїздку через території підконтрольні Україні", - заявив Кислиця.
Він підкреслив, що російські війська мають припинити обстріли Нікополя та Марганця, щоб забезпечити безпеку цієї місії.
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"6 серпня, коли був здійснений обстріл ЗАЕС, російські військові, близько 500 осіб та представники Росатому завчасно сховалися у бомбосховище, перш ніж розпочався обстріл в той час, як працівники станції були залишені напризволяще.
Російське військове обладнання було також заздалегідь сховане у першому та другому реакторах. Обстріли спричинили руйнування трьох моніторингових детекторів радіації та інших засобів, які унеможливили попередження та раннє реагування у випадку погіршення ситуації чи викиду радіації з контейнерів використаного пального", - заявив Кислиця.
У своїй заяві представник росії звинуватив Україну в обстрілах АЕС в Енергодарі. Він сказав, що станцію контролюють збройні сили рф і запевнив, що російська армія нібито співпрацює з персоналом станції.
Нагадаємо
У Нью-Йорку почалося засідання Ради Безпеки ООН, яке росія скликала через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових. Україна стверджує, що станцію обстрілюють росіяни, зокрема і 11 серпня напередодні засідання.