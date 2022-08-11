Россия решила пойти ва-банк созвав эту встречу, - Кислица о заседании Совета Безопасности ООН по ЗАЭС

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 15061 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 25763 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 61076 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 102465 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 136639 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 133726 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 288717 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136938 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123448 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 385722 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
55%
Популярные новости

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 16263 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 13111 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 20838 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 20626 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 7748 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 15056 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 288710 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 307539 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 385719 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 361325 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Скотт Бессент

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Китай

Харьков

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 5042 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82826 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116228 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135880 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174377 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

F-16 Fighting Falcon

Туполев Ту-22М

Россия решила пойти ва-банк созвав эту встречу, - Кислица о заседании Совета Безопасности ООН по ЗАЭС

Киев • УНН

 • 254691 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил о циничности россии, которая созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных. Также представитель Украины заявил, что россияне раньше времени укрылись в бомбоубежище, прежде чем открыть огонь по станции, оставив персонал АЭС на произвол судьбы. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Россия решила пойти ва-банк созвав эту встречу, - Кислица о заседании Совета Безопасности ООН по ЗАЭС

Детали

В своем заявлении Сергей Кислица сообщил, что российские военные разместили на территории Запорожской АЭС свою технику, которой обстреливают украинские города и села. Из-за такой практики Россия прибегает ко лжи и провокациям. Он подчеркнул, что россия известна своими планами, ложью и диверсиями, которые мир может наблюдать сейчас и "сделать выводы".

"Россия решила пойти ва-банк и поэтому решила созвать эту встречу. Этот созыв выглядит циничным, учитывая прошедшую 11 августа недавнюю атаку на АЭС, что поставило в опасность как саму станцию, так и персонал", - сказал Сергей Кислица.

Представитель Украины поблагодарил генерального директора МАГАТЭ за выступление и полностью поддерживает, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую станцию, где Украина поможет в этом.

"Мы приветствуем готовность отправить миссию МАГАТЭ на оккупированную станцию, с учетом полного соблюдения законодательства Украины и международных обязательств. Мы выражаем готовность обеспечить миссию всем необходимым и помочь совершить поездку через территории подконтрольные Украине", - заявил Кислица.

Он подчеркнул, что российские войска должны прекратить обстрелы Никополя и Марганца, чтобы обеспечить безопасность этой миссии.

Цитата

"6 августа, когда был совершен обстрел ЗАЭС, российские военные, около 500 человек и представители Росатома заблаговременно скрылись в бомбоубежище, прежде чем начался обстрел в то время, как работники станции были оставлены на произвол судьбы.

Российское военное оборудование было также заранее спрятано в первом и втором реакторах. Обстрелы повлекли за собой разрушение трех мониторинговых детекторов радиации и других средств, которые сделали невозможным предупреждение и раннее реагирование в случае ухудшения ситуации или выброса радиации из контейнеров использованного горючего", - заявил Кислица.

В своем заявлении представитель России обвинил Украину в обстрелах АЭС в Энергодаре. Он сказал, что станцию ​​контролируют вооруженные силы России и заверил, что российская армия якобы сотрудничает с персоналом станции.

Напомним

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, которое россия созвала из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных. Украина утверждает, что станцию ​​обстреливают россияне, в том числе и 11 августа накануне заседания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28