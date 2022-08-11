Россия решила пойти ва-банк созвав эту встречу, - Кислица о заседании Совета Безопасности ООН по ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил о циничности россии, которая созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных. Также представитель Украины заявил, что россияне раньше времени укрылись в бомбоубежище, прежде чем открыть огонь по станции, оставив персонал АЭС на произвол судьбы. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Детали
В своем заявлении Сергей Кислица сообщил, что российские военные разместили на территории Запорожской АЭС свою технику, которой обстреливают украинские города и села. Из-за такой практики Россия прибегает ко лжи и провокациям. Он подчеркнул, что россия известна своими планами, ложью и диверсиями, которые мир может наблюдать сейчас и "сделать выводы".
"Россия решила пойти ва-банк и поэтому решила созвать эту встречу. Этот созыв выглядит циничным, учитывая прошедшую 11 августа недавнюю атаку на АЭС, что поставило в опасность как саму станцию, так и персонал", - сказал Сергей Кислица.
Представитель Украины поблагодарил генерального директора МАГАТЭ за выступление и полностью поддерживает, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую станцию, где Украина поможет в этом.
"Мы приветствуем готовность отправить миссию МАГАТЭ на оккупированную станцию, с учетом полного соблюдения законодательства Украины и международных обязательств. Мы выражаем готовность обеспечить миссию всем необходимым и помочь совершить поездку через территории подконтрольные Украине", - заявил Кислица.
Он подчеркнул, что российские войска должны прекратить обстрелы Никополя и Марганца, чтобы обеспечить безопасность этой миссии.
Цитата
"6 августа, когда был совершен обстрел ЗАЭС, российские военные, около 500 человек и представители Росатома заблаговременно скрылись в бомбоубежище, прежде чем начался обстрел в то время, как работники станции были оставлены на произвол судьбы.
Российское военное оборудование было также заранее спрятано в первом и втором реакторах. Обстрелы повлекли за собой разрушение трех мониторинговых детекторов радиации и других средств, которые сделали невозможным предупреждение и раннее реагирование в случае ухудшения ситуации или выброса радиации из контейнеров использованного горючего", - заявил Кислица.
В своем заявлении представитель России обвинил Украину в обстрелах АЭС в Энергодаре. Он сказал, что станцию контролируют вооруженные силы России и заверил, что российская армия якобы сотрудничает с персоналом станции.
Напомним
В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, которое россия созвала из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных. Украина утверждает, что станцию обстреливают россияне, в том числе и 11 августа накануне заседания.