Россия решила пойти ва-банк созвав эту встречу, - Кислица о заседании Совета Безопасности ООН по ЗАЭС

Детали

В своем заявлении Сергей Кислица сообщил, что российские военные разместили на территории Запорожской АЭС свою технику, которой обстреливают украинские города и села. Из-за такой практики Россия прибегает ко лжи и провокациям. Он подчеркнул, что россия известна своими планами, ложью и диверсиями, которые мир может наблюдать сейчас и "сделать выводы".

"Россия решила пойти ва-банк и поэтому решила созвать эту встречу. Этот созыв выглядит циничным, учитывая прошедшую 11 августа недавнюю атаку на АЭС, что поставило в опасность как саму станцию, так и персонал", - сказал Сергей Кислица.

Представитель Украины поблагодарил генерального директора МАГАТЭ за выступление и полностью поддерживает, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую станцию, где Украина поможет в этом.

"Мы приветствуем готовность отправить миссию МАГАТЭ на оккупированную станцию, с учетом полного соблюдения законодательства Украины и международных обязательств. Мы выражаем готовность обеспечить миссию всем необходимым и помочь совершить поездку через территории подконтрольные Украине", - заявил Кислица.

Он подчеркнул, что российские войска должны прекратить обстрелы Никополя и Марганца, чтобы обеспечить безопасность этой миссии.

Цитата

"6 августа, когда был совершен обстрел ЗАЭС, российские военные, около 500 человек и представители Росатома заблаговременно скрылись в бомбоубежище, прежде чем начался обстрел в то время, как работники станции были оставлены на произвол судьбы.

Российское военное оборудование было также заранее спрятано в первом и втором реакторах. Обстрелы повлекли за собой разрушение трех мониторинговых детекторов радиации и других средств, которые сделали невозможным предупреждение и раннее реагирование в случае ухудшения ситуации или выброса радиации из контейнеров использованного горючего", - заявил Кислица.

В своем заявлении представитель России обвинил Украину в обстрелах АЭС в Энергодаре. Он сказал, что станцию ​​контролируют вооруженные силы России и заверил, что российская армия якобы сотрудничает с персоналом станции.

Напомним

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, которое россия созвала из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных. Украина утверждает, что станцию ​​обстреливают россияне, в том числе и 11 августа накануне заседания.