Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне, передает УНН.

"Провел сегодня и длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе. Саммит должен стать сильным - сильным для Украины и всех наших партнеров", - сообщил Зеленский.

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По его словам, состоится и заседание Совета Украина - НАТО.

"Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО", - резюмировал Зеленский.

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