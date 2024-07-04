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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 17:56  •  7469 просмотра

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Президент Зеленский провел длительное совещание по подготовке к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне, где Украина стремится заручиться мощной поддержкой, в частности новыми решениями и документами по противовоздушной обороне.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне, передает УНН.

"Провел сегодня и длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе. Саммит должен стать сильным - сильным для Украины и всех наших партнеров", - сообщил Зеленский.

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По его словам, состоится и заседание Совета Украина - НАТО.

"Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО", - резюмировал Зеленский.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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