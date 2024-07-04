Работаем над деталями новых решений: Зеленский провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне
Киев • УНН
Президент Зеленский провел длительное совещание по подготовке к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне, где Украина стремится заручиться мощной поддержкой, в частности новыми решениями и документами по противовоздушной обороне.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне, передает УНН.
"Провел сегодня и длительное совещание по саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе. Саммит должен стать сильным - сильным для Украины и всех наших партнеров", - сообщил Зеленский.
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По его словам, состоится и заседание Совета Украина - НАТО.
"Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО", - резюмировал Зеленский.
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