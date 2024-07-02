Руководитель Офисе президента Украины Андрей Ермак начал визит в Соединенные Штаты Америки со встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом пишет УНН со ссылкой ОП.

Детали

В состав украинской делегации также входят вице-премьер-министр по делам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Во время встречи подробно обсудили результаты инаугурационного Саммита мира, конкретные шаги по реализации пунктов Формулы мира уже в ближайшие недели и месяцы и совместную работу для установления справедливого мира в Украине.

Отдельное внимание уделили подготовке к саммиту НАТО, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне, в частности документам, которые будут заключены.

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В свою очередь, Ольга Стефанишина отметила ожидания Украины от саммита НАТО. Во время встречи обсудили продвижение Украины на пути к евроатлантической интеграции и гарантированной финансовой помощи для усиления обороноспособности нашего государства на уровне Альянса.

Зато Рустем Умеров подробно проинформировал о необходимости в обеспечении наших Сил обороны дополнительными системами противовоздушной обороны для защиты украинских городов и общин, а также объектов критической инфраструктуры.

Также Герман Галущенко рассказал о последствиях российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Присутствующие обсудили состояние энергосистемы и совместные с государствами-партнерами решения, которые помогут защитить энергообъекты перед началом отопительного сезона.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову, который сейчас находится в Америке с визитом, узнать даты, когда будут поставлены дополнительные системы "Patriot".