Новый пакет помощи США для Украины на 2,3 миллиарда долларов: Остин рассказал, какое оружие получит Киев

Министр обороны Ллойд Остин заявил во вторник, что США вскоре объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи на безопасность в размере 2,3 миллиарда долларов, включая противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для Patriot и других систем ПВО, передает УНН со ссылкой на AP.

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По данным СМИ, заявление Остина прозвучало во время встречи в Пентагоне с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. И оно знаменует сильный ответ на просьбу Киева помочь в борьбе с российскими войсками в Донецкой области.

Остин сказал, что помощь поступит через полномочия президента о сокращении, что позволит Пентагону забрать оружие из своих запасов и быстрее отправить его в Украину.

"... Украина не одинока, и Соединенные Штаты никогда не поколеблются в нашей поддержке", - сказал Остин, открывая встречу с Умеровым. "Вместе с примерно 50 союзниками и партнерами мы будем продолжать предоставлять критические возможности, необходимые Украине для отпора российской агрессии сегодня и для сдерживания российской агрессии завтра".

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Объявление прозвучало всего за несколько дней до того, как США будут принимать саммит НАТО в Вашингтоне, и Украина продолжает лоббировать военную поддержку и принятие в альянс.

"Мы сделаем шаги, чтобы построить для Украины мост к членству в НАТО", - сказал Остин Умерову.

"Надеюсь, вскоре Украина получит свое приглашение", - ответил украинский министр.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что только за последнюю неделю россия сбросила на Украину более 800 мощных планирующих бомб. И он призвал национальных лидеров смягчить ограничения на использование западного оружия для ударов по военным объектам внутри россии. В частности, по его словам, Украине нужны "необходимые средства для уничтожения носителей этих бомб, в том числе российских боевых самолетов, где бы они ни были".

Остин не ссылался на ограничения в своем вступительном комментарии, но он сказал Умерову, что они обсудят "больше способов удовлетворить непосредственные потребности Украины в безопасности и построить будущие силы для отражения еще большей российской агрессии".

Издание добавляет, что включая последние 2,3 миллиарда долларов, США выделили более 53,5 миллиарда долларов помощи Украине с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot