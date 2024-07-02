Новый пакет помощи США для Украины на 2,3 миллиарда долларов: Остин рассказал, какое оружие получит Киев

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  122770 просмотра
В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

  •  74782 просмотра
Обезврежена агентурная группа фсб в Одессе: для конспирации одна из агенток пользовалась париками

Обезврежена агентурная группа фсб в Одессе: для конспирации одна из агенток пользовалась париками

  •  33046 просмотра
Армия рф снова атакует Херсон: раздались взрывы

Армия рф снова атакует Херсон: раздались взрывы

  •  51937 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  108677 просмотра
публикации
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  108677 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  122770 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  139780 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  143697 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  144799 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

  •  21728 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  109353 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

1 июля 2024, 09:42  •  102042 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  106788 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  106453 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Новый пакет помощи США для Украины на 2,3 миллиарда долларов: Остин рассказал, какое оружие получит Киев

Новый пакет помощи США для Украины на 2,3 миллиарда долларов: Остин рассказал, какое оружие получит Киев

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 16:07  •  12056 просмотра

Read in English

Вскоре Соединенные Штаты объявят о предоставлении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму 2,3 миллиарда долларов, включая противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для систем ПВО Patriot и других систем, что станет решительным ответом на просьбу Киева о помощи в борьбе с российской агрессией.

Министр обороны Ллойд Остин заявил во вторник, что США вскоре объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи на безопасность в размере 2,3 миллиарда долларов, включая противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для Patriot и других систем ПВО, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

По данным СМИ, заявление Остина прозвучало во время встречи в Пентагоне с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. И оно знаменует сильный ответ на просьбу Киева помочь в борьбе с российскими войсками в Донецкой области.

Остин сказал, что помощь поступит через полномочия президента о сокращении, что позволит Пентагону забрать оружие из своих запасов и быстрее отправить его в Украину.

"... Украина не одинока, и Соединенные Штаты никогда не поколеблются в нашей поддержке", - сказал Остин, открывая встречу с Умеровым. "Вместе с примерно 50 союзниками и партнерами мы будем продолжать предоставлять критические возможности, необходимые Украине для отпора российской агрессии сегодня и для сдерживания российской агрессии завтра".

Добавим

Объявление прозвучало всего за несколько дней до того, как США будут принимать саммит НАТО в Вашингтоне, и Украина продолжает лоббировать военную поддержку и принятие в альянс.

"Мы сделаем шаги, чтобы построить для Украины мост к членству в НАТО", - сказал Остин Умерову.

"Надеюсь, вскоре Украина получит свое приглашение", - ответил украинский министр.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что только за последнюю неделю россия сбросила на Украину более 800 мощных планирующих бомб. И он призвал национальных лидеров смягчить ограничения на использование западного оружия для ударов по военным объектам внутри россии. В частности, по его словам, Украине нужны "необходимые средства для уничтожения носителей этих бомб, в том числе российских боевых самолетов, где бы они ни были".

Остин не ссылался на ограничения в своем вступительном комментарии, но он сказал Умерову, что они обсудят "больше способов удовлетворить непосредственные потребности Украины в безопасности и построить будущие силы для отражения еще большей российской агрессии".

Издание добавляет, что включая последние 2,3 миллиарда долларов, США выделили более 53,5 миллиарда долларов помощи Украине с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot2 июля 2024, 15:22 • 12709 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Эксклюзив
Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
  •  64234 просмотра

Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

Эксклюзив
Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
  •  88472 просмотра

Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди

Эксклюзив
Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города
  •  92920 просмотра

Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города

Эксклюзив
В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
  •  70271 просмотра

В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт

Эксклюзив
По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
  •  53799 просмотра

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"

Эксклюзив
Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
  •  40301 просмотра

Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

Эксклюзив
Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
  •  43953 просмотра

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Эксклюзив
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
  •  46453 просмотра

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Эксклюзив
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
  •  36113 просмотра

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Эксклюзив
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
  •  31122 просмотра

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Популярные

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  108677 просмотра
Армия рф снова атакует Херсон: раздались взрывы

Армия рф снова атакует Херсон: раздались взрывы

  •  51937 просмотра
Обезврежена агентурная группа фсб в Одессе: для конспирации одна из агенток пользовалась париками

Обезврежена агентурная группа фсб в Одессе: для конспирации одна из агенток пользовалась париками

  •  33046 просмотра
В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

  •  74782 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  122770 просмотра

Публикации

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  108677 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  122770 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  139780 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  143697 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  144799 просмотра

Война

Отражено пять штурмов вблизи Глубокого и в районе Волчанска - Генштаб

Отражено пять штурмов вблизи Глубокого и в районе Волчанска - Генштаб

  •  912 просмотра
Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

  •  5029 просмотра
россияне били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: двое погибших, более 10 человек ранены

россияне били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: двое погибших, более 10 человек ранены

  •  5222 просмотра
Оккупанты обстреляли Херсон "Градами": СМИ показали последствия

Оккупанты обстреляли Херсон "Градами": СМИ показали последствия

  •  7262 просмотра
Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

  •  9619 просмотра

политика

Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

  •  5029 просмотра
Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

  •  9619 просмотра
В ОП отреагировали на предложение Орбана прекратить огонь

В ОП отреагировали на предложение Орбана прекратить огонь

  •  11539 просмотра
Кулеба обсудил саммит НАТО и военную поддержку Украины с главой МИД Британии

Кулеба обсудил саммит НАТО и военную поддержку Украины с главой МИД Британии

  •  8504 просмотра
Новый пакет помощи США для Украины на 2,3 миллиарда долларов: Остин рассказал, какое оружие получит Киев

Новый пакет помощи США для Украины на 2,3 миллиарда долларов: Остин рассказал, какое оружие получит Киев

  •  12255 просмотра

Война

Отражено пять штурмов вблизи Глубокого и в районе Волчанска - Генштаб

Отражено пять штурмов вблизи Глубокого и в районе Волчанска - Генштаб

  •  912 просмотра
Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

  •  5029 просмотра
россияне били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: двое погибших, более 10 человек ранены

россияне били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: двое погибших, более 10 человек ранены

  •  5222 просмотра
Оккупанты обстреляли Херсон "Градами": СМИ показали последствия

Оккупанты обстреляли Херсон "Градами": СМИ показали последствия

  •  7262 просмотра
Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

  •  9619 просмотра

политика

Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

  •  5029 просмотра
Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

Оккупанты продолжают наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области

  •  9619 просмотра
В ОП отреагировали на предложение Орбана прекратить огонь

В ОП отреагировали на предложение Орбана прекратить огонь

  •  11539 просмотра
Кулеба обсудил саммит НАТО и военную поддержку Украины с главой МИД Британии

Кулеба обсудил саммит НАТО и военную поддержку Украины с главой МИД Британии

  •  8504 просмотра
Новый пакет помощи США для Украины на 2,3 миллиарда долларов: Остин рассказал, какое оружие получит Киев

Новый пакет помощи США для Украины на 2,3 миллиарда долларов: Остин рассказал, какое оружие получит Киев

  •  12255 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  103251 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  108932 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  124557 просмотра

Экономика

Минэнерго опровергло главные тезисы враждебного ИПСО по энергетике

Минэнерго опровергло главные тезисы враждебного ИПСО по энергетике

  •  10912 просмотра
Барометр качества жизни: у 65% украинцев уровень доходов увеличился

Барометр качества жизни: у 65% украинцев уровень доходов увеличился

  •  7783 просмотра
Укрпочта открыла мощный сортировочный терминал в Одессе

Укрпочта открыла мощный сортировочный терминал в Одессе

  •  7663 просмотра
В этом году группа Нафтогаз уже увеличила добычу газа на 8% в этом году

В этом году группа Нафтогаз уже увеличила добычу газа на 8% в этом году

  •  10319 просмотра
Поездка к морю: в УЗ назначили дополнительный поезд Киев - Одесса

Поездка к морю: в УЗ назначили дополнительный поезд Киев - Одесса

  •  10108 просмотра

Киев

Ухудшение качества воздуха в Киеве подтверждают спутники NASA: когда ждать улучшения

Ухудшение качества воздуха в Киеве подтверждают спутники NASA: когда ждать улучшения

  •  790 просмотра
Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

  •  14474 просмотра
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

  •  21284 просмотра
В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

  •  21015 просмотра
Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

  •  24475 просмотра