Новий пакет допомоги США для України на 2,3 мільярда доларів: Остін розповів, яку зброю отримає Київ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59238 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 144767 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 140584 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 118834 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130606 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84133 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92460 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98517 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89573 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218856 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40418 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17837 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17470 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40533 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 18947 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 140584 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218856 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369340 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 304960 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9446 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30059 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27046 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 118834 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32227 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Новий пакет допомоги США для України на 2,3 мільярда доларів: Остін розповів, яку зброю отримає Київ

Київ • УНН

 • 23931 перегляди

Незабаром Сполучені Штати оголосять про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на суму 2,3 мільярда доларів, включаючи протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для систем ППО Patriot та інших систем, що стане рішучою відповіддю на прохання Києва про допомогу у боротьбі з російською агресією.

Новий пакет допомоги США для України на 2,3 мільярда доларів: Остін розповів, яку зброю отримає Київ

Міністр оборони Ллойд Остін заявив у вівторок, що США незабаром оголосить про надання Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі 2,3 мільярда доларів, включаючи протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для Patriot та інших систем ППО, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

За даними ЗМІ, заява Остіна прозвучала під час зустрічі у Пентагоні з міністром оборони України Рустемом Умєровим. І вона знаменує сильну відповідь на прохання Києва допомогти у боротьбі з російськими військами в Донецькій області.

Остін сказав, що допомога надійде через повноваження президента про скорочення, що дозволить Пентагону забрати зброю зі своїх запасів і швидше відправити її в Україну.

"... Україна не самотня, і Сполучені Штати ніколи не похитнуться в нашій підтримці", — сказав Остін, відкриваючи зустріч з Умєровим. "Разом із приблизно 50 союзниками та партнерами ми продовжуватимемо надавати критичні можливості, необхідні Україні для відсічі російської агресії сьогодні та для стримування російської агресії завтра".

Додамо

Оголошення прозвучало лише за кілька днів до того, як США прийматимуть саміт НАТО у Вашингтоні, і Україна продовжує лобіювати військову підтримку та прийняття в альянс.

"Ми зробимо кроки, щоб побудувати для України міст до членства в НАТО", — сказав Остін Умєрову.

"Сподіваюся, незабаром Україна отримає своє запрошення", – відповів український міністр.

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що тільки за останній тиждень росія скинула на Україну понад 800 потужних плануючих бомб. І він закликав національних лідерів пом'якшити обмеження на використання західної зброї для ударів по військових об'єктах всередині росії. Зокрема, за його словами, Україні потрібні "необхідні засоби для знищення носіїв цих бомб, у тому числі російських бойових літаків, де б вони не були".

Остін не посилався на обмеження у своєму вступному коментарі, але він сказав Умєрову, що вони обговорять "більше способів задовольнити безпосередні потреби України в безпеці та побудувати майбутні сили для відбиття ще більшої російської агресії".

Видання додає, що включаючи останні 2,3 мільярда доларів, США виділили понад 53,5 мільярда доларів допомоги Україні з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року.

Зеленський доручив Умєрову з'ясувати у США дати поставки додаткових комплексів Patriot02.07.24, 18:22 • 20955 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45