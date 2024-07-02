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Єрмак зустрівся з держсекретарем США: обговорили військову підтримку України і саміт НАТО

Київ • УНН

 • 44837 перегляди

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час свого візиту до Сполучених Штатів, де обговорив підготовку до саміту НАТО, прогрес України на шляху євроатлантичної інтеграції, а також потребу в додаткових системах протиповітряної оборони для захисту українських міст.

Єрмак зустрівся з держсекретарем США: обговорили військову підтримку України і саміт НАТО

Керівник Офісі президента України Андрій Єрмак розпочав візит до Сполучених Штатів Америки із зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це пише УНН з посиланням ОП.

Деталі 

До складу української делегації також входять віцепрем'єр-міністерка у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.

Під час зустрічі докладно обговорили результати інавгураційного Саміту миру, конкретні кроки щодо реалізації пунктів Формули миру вже у найближчі тижні й місяці та спільну роботу задля встановлення справедливого миру в Україні.

Окрему увагу приділили підготовці до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, зокрема документам, які будуть укладені.

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Своєю чергою, Ольга Стефанішина наголосила на очікуваннях України від саміту НАТО. Під час зустрічі обговорили просування України на шляху до євроатлантичної інтеграції та гарантованої фінансової допомоги для посилення обороноздатності нашої держави на рівні Альянсу.

Натомість Рустем Умєров докладно поінформував про потребу в забезпеченні наших Сил оборони додатковими системами протиповітряної оборони для захисту українських міст та громад, а також об’єктів критичної інфраструктури.

Також Герман Галущенко розповів про наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Присутні обговорили стан енергосистеми та спільні з державами-партнерами рішення, які допоможуть захистити енергообʼєкти перед початком опалювального сезону.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Рустему Умєрову, який зараз перебуває в Америці з візитом, дізнатись дати, коли будуть поставлені додаткові системи "Patriot".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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