Єрмак зустрівся з держсекретарем США: обговорили військову підтримку України і саміт НАТО

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном під час свого візиту до Сполучених Штатів, де обговорив підготовку до саміту НАТО, прогрес України на шляху євроатлантичної інтеграції, а також потребу в додаткових системах протиповітряної оборони для захисту українських міст.