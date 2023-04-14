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Qatargate: обвиняемая во взяточничестве депутат Европарламента Ева Кайли освобождена из тюрьмы

Qatargate: обвиняемая во взяточничестве депутат Европарламента Ева Кайли освобождена из тюрьмы

Киев • УНН

 • 721954 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Европарламентарий от Греции Ева Кайли, которой было предъявлено обвинение в коррупции в рамках так называемого расследования Qatargate, в пятницу была освобождена из тюрьмы и помещена под домашний арест, пишет AFP, передает УНН.

Детали

Кайли покинула брюссельскую тюрьму Харен на машине своего адвоката, и ее отвезли в ее квартиру возле Европарламента. Кайли приказали оставаться дома до суда с электронным трекером.

Контекст

Кайли, 44-летняя бывший вице-президент парламента, стала публичным лицом коррупционного скандала, который потряс политику ЕС.

Перед освобождением она провела четыре месяца под стражей и была последней из главных подозреваемых, оставшихся в тюрьме, пока продолжается бельгийское расследование.

Ее партнер, помощник парламентария Франческо Джорджи, также был обвинен и освобожден.

Двое других, бельгийский депутат Европарламента Марк Тарабелла и бывший итальянский депутат Пьер Антонио Панцери, были освобождены в четверг, также надев электронные браслеты слежения.

Расследование сосредоточено на попытках Катара и Марокко купить влияние в парламенте, избранном Ассамблеей Европейского союза, в частности, в попытке смягчить критику в отношении трудовых прав Катара перед чемпионатом мира 2022 года. Обе страны отрицают любую причастность к правонарушениям, как и Кайли и Тарабелла.

Панцери через своего адвоката объявил, что заключил сделку со следствием о признании вины и признался в роли в организации коррупционных платежей сети политических деятелей.

Кайли и Панцери были среди четырех подозреваемых, арестованных 9 декабря, когда полиция провела обыски в ряде жилых домов в Брюсселе и изъяла 1,5 млн евро наличными.

Тарабела был задержан в феврале после того, как Панцери заявил, что переводил ему взятки.

Еще один подозреваемый, итальянский депутат Европарламента Андреа Коццолино, содержится под домашним арестом в Италии и борется за экстрадицию в Бельгию. Апелляционное слушание состоится в Неаполе 2 мая.

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