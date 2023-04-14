Qatargate: обвинувачену у хабарництві депутата Європарламенту Єву Кайлі звільнено з в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Європарламентаря від Греції Єву Кайлі, якій було пред'явлено звинувачення в корупції в рамках так званого розслідування Qatargate, у п'ятницю було звільнено з в'язниці та поміщено під домашній арешт, пише AFP, передає УНН.
Деталі
Кайлі залишила брюссельську в'язницю Харен на машині свого адвоката, і її відвезли до її квартири біля Європарламенту. Кайлі наказали залишатися вдома до суду з електронним трекером.
Контекст
Кайлі, 44-річна колишній віце-президент парламенту, стала публічною особою корупційного скандалу, який вразив політику ЄС.
Перед визволенням вона провела чотири місяці під вартою і була останньою з головних підозрюваних, які залишилися у в'язниці, доки триває бельгійське розслідування.
Її партнер, помічник парламентаря Франческо Джорджі, також було звинувачено та звільнено.
Двоє інших, бельгійський депутат Європарламенту Марк Тарабелла та колишній італійський депутат П'єр Антоніо Панцері, були відпущені в четвер, також одягнувши електронні браслети стеження.
Розслідування зосереджено на спробах Катару та Марокко купити вплив у парламенті, обраній асамблеєю Європейського Союзу, зокрема у спробі пом'якшити критику щодо трудових прав Катару перед чемпіонатом світу 2022 року. Обидві країни заперечують будь-яку причетність до правопорушень, як і Кайлі та Тарабелла.
Панцері через свого адвоката оголосив, що уклав угоду зі слідством про визнання провини і зізнався у ролі в організації корупційних платежів мережі політичних діячів.
Кайлі та Панцері були серед чотирьох підозрюваних, заарештованих 9 грудня, коли поліція провела обшуки в низці житлових будинків у Брюсселі та вилучила 1,5 млн євро готівкою.
Тарабела був затриманий у лютому після того, як Панцері заявив, що переказував йому хабарі.
Ще один підозрюваний, італійський депутат Європарламенту Андреа Коццоліно, утримується під домашнім арештом в Італії та бореться за екстрадицію до Бельгії. Апеляційне слухання відбудеться у Неаполі 2 травня.