Qatargate: двоє підозрюваних у скандалі з хабарництвом в ЄС вийшли із в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Двоє ключових підозрюваних у розслідуванні хабарництва Катаром та Марокко в Європейському парламенті в четвер вийшли із в'язниці у Брюсселі під домашній арешт. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Бельгійського депутата Європарламенту Марка Тарабелла та колишнього депутата ЄС від Італії П'єра Антоніо Панцері відпустили з електронними браслетами до своїх резиденцій у Бельгії.
Цей крок означає, що грецький депутат у парламенті Єва Кайлі залишається єдиним підозрюваним, яка все ще перебуває у в'язниці. Очікується, що найближчими днями вона перейде під домашній арешт, також із електронним браслетом.
Так зване розслідування Qatargate зосереджено на спробах держави Перської затоки та північноафриканського королівства Марокко купити вплив у парламенті, асамблеї Європейського Союзу, яка обирається прямим голосуванням.
Обидві країни заперечують свою причетність, як і Кайлі та Тарабелла.
Панцері уклав угоду з прокуратурою про визнання провини. 67-річного чоловіка затримали разом із Кайлі, коли в грудні поліція провели рейди будинків у Брюсселі і конфіскувала 1,5 мільйона євро готівкою.
Тарабела був затриманий у лютому після того, як Панцері заявив, що переказував йому хабарі.
Скандал вразив інститути ЄС і підштовхнув парламент до проведення реформ, спрямованих на стримування зовнішнього впливу.