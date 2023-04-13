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Qatargate: двоє підозрюваних у скандалі з хабарництвом в ЄС вийшли із в'язниці

Qatargate: двоє підозрюваних у скандалі з хабарництвом в ЄС вийшли із в'язниці

Київ • УНН

 • 550249 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Двоє ключових підозрюваних у розслідуванні хабарництва Катаром та Марокко в Європейському парламенті в четвер вийшли із в'язниці у Брюсселі під домашній арешт. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Бельгійського депутата Європарламенту Марка Тарабелла та колишнього депутата ЄС від Італії П'єра Антоніо Панцері відпустили з електронними браслетами до своїх резиденцій у Бельгії.

Цей крок означає, що грецький депутат у парламенті Єва Кайлі залишається єдиним підозрюваним, яка все ще перебуває у в'язниці. Очікується, що найближчими днями вона перейде під домашній арешт, також із електронним браслетом.

Так зване розслідування Qatargate зосереджено на спробах держави Перської затоки та північноафриканського королівства Марокко купити вплив у парламенті, асамблеї Європейського Союзу, яка обирається прямим голосуванням.

Обидві країни заперечують свою причетність, як і Кайлі та Тарабелла.

Панцері уклав угоду з прокуратурою про визнання провини. 67-річного чоловіка затримали разом із Кайлі, коли в грудні поліція провели рейди будинків у Брюсселі і конфіскувала 1,5 мільйона євро готівкою.

Тарабела був затриманий у лютому після того, як Панцері заявив, що переказував йому хабарі.

Скандал вразив інститути ЄС і підштовхнув парламент до проведення реформ, спрямованих на стримування зовнішнього впливу.

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