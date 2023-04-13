Qatargate: двое подозреваемых в скандале со взяточничеством в ЕС вышли из тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Двое ключевых подозреваемых в расследовании взяточничества Катаром и Марокко в Европейском парламенте в четверг вышли из тюрьмы в Брюсселе под домашний арест. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Бельгийского депутата Европарламента Марка Тарабелла и бывшего депутата ЕС от Италии Пьера Антонио Панцери отпустили с электронными браслетами в свои резиденции в Бельгии.
Этот шаг означает, что греческий депутат в парламенте Ева Кайли остается единственным подозреваемым, которая все еще находится в тюрьме. Ожидается, что в ближайшие дни она перейдет под домашний арест, также с электронным браслетом.
Так называемое расследование Qatargate сосредоточено на попытках государства Персидского залива и североафриканского королевства Марокко купить влияние в парламенте, ассамблее Европейского союза, которая избирается прямым голосованием.
Обе страны отрицают свою причастность, как и Кайли и Тарабелла.
Панцери заключил сделку с прокуратурой о признании вины. 67-летнего мужчину задержали вместе с Кайли, когда в декабре полиция провела рейды домов в Брюсселе и конфисковала 1,5 миллиона евро наличными.
Тарабела был задержан в феврале после того, как Панцери заявил, что переводил ему взятки.
Скандал потряс институты ЕС и подтолкнул парламент к проведению реформ, направленных на сдерживание внешнего влияния.