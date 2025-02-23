Пятеро погибших, 13 раненых: последствия обстрелов Донетчины за сутки

За сутки российские войска обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погибли пятеро мирных жителей, еще 13 получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция, пишет УНН.

Детали

От обстрелов пострадали 7 населенных пунктов: города Константиновка, Покровск, Славянск, поселок Алексеево-Дружковка, села Багатир, Иванополье, Яцковка говорится в сообщении.

В результате атаки повреждены 134 гражданских объекта, из них 73 жилых дома.

В частности, Константиновка получила 16 ударов, из них 14 - бомбами «ФАБ-250». россияне убили трех человек, еще 7 получили ранения. Повреждены 17 многоквартирных и 25 частных домов, 28 гаражей, 2 магазина, 2 автостоянки, 3 здания предприятия, больница, 10 единиц автотранспорта, критическая инфраструктура.

Сообщается, что в Покровске - двое погибших и двое раненых мирных жителей. Враг попал дроном в гражданское авто, а также повредил 4 дома в частном секторе.

В Иванополье из-за бомбовой атаки пострадал один человек, разрушениям подверглись 18 частных домов.

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