Пятеро погибших, 13 раненых: последствия обстрелов Донетчины за сутки

ukenru
Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть
08:00 • 12346 просмотра

Германия голосует на досрочных выборах: четыре кандидата соревнуются за власть

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 123698 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 151328 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 149272 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 146774 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 138907 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 130473 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 114254 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 161865 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106996 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп рассказал о влиянии войны в Украине на США и назвал себя лучше Вашингтона

Трамп рассказал о влиянии войны в Украине на США и назвал себя лучше Вашингтона

23 февраля, 00:55 • 49955 просмотра
россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем

россияне заявляют об уничтожении 12 украинских дронов над Крымом и приграничьем

23 февраля, 00:57 • 86617 просмотра
россия рассчитывает на возвращение западного бизнеса на фоне сближения с США

россия рассчитывает на возвращение западного бизнеса на фоне сближения с США

23 февраля, 02:02 • 41009 просмотра
Тысячи венгерских судей вышли на протест в Будапеште: что их возмутило

Тысячи венгерских судей вышли на протест в Будапеште: что их возмутило

23 февраля, 02:07 • 77917 просмотра
российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ

23 февраля, 02:22 • 79897 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 151327 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 164788 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 141878 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 164841 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 161865 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 123695 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 115978 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 127209 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 165854 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 139215 просмотра
Актуальное
Пятеро погибших, 13 раненых: последствия обстрелов Донетчины за сутки

Пятеро погибших, 13 раненых: последствия обстрелов Донетчины за сутки

Киев  •  УНН

 • 6772 просмотра

Read in English

За сутки российские войска атаковали 7 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли 5 мирных жителей и 13 ранены. Повреждены 134 гражданских объекта, включая 73 жилых дома.

За сутки российские войска обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погибли пятеро мирных жителей, еще 13 получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция, пишет УНН.

Детали 

От обстрелов пострадали 7 населенных пунктов: города Константиновка, Покровск, Славянск, поселок Алексеево-Дружковка, села Багатир, Иванополье, Яцковка

говорится в сообщении.

В результате атаки повреждены 134 гражданских объекта, из них 73 жилых дома.

В частности, Константиновка получила 16 ударов, из них 14 - бомбами «ФАБ-250». россияне убили трех человек, еще 7 получили ранения. Повреждены 17 многоквартирных и 25 частных домов, 28 гаражей, 2 магазина, 2 автостоянки, 3 здания предприятия, больница, 10 единиц автотранспорта, критическая инфраструктура.

Сообщается, что в Покровске - двое погибших и двое раненых мирных жителей. Враг попал дроном в гражданское авто, а также повредил 4 дома в частном секторе.

В Иванополье из-за бомбовой атаки пострадал один человек, разрушениям подверглись 18 частных домов.

Атака дронов в Одесской области: травмированы трое мирных жителей23.02.25, 11:05 • 9484 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоВойна
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы