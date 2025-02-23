П’ятеро загиблих, 13 поранених: наслідки обстрілів Донеччини за добу
Київ • УНН
За добу російські війська атакували 7 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого загинуло 5 мирних жителів та 13 поранено. Пошкоджено 134 цивільні об'єкти, включаючи 73 житлові будинки.
За добу російські війська обстріляли сім населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинуло п’ятеро мирних жителів, ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє Національна поліція, пише УНН.
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Від обстрілів постраждали 7 населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Багатир, Іванопілля, Яцьківка
Внаслідок атаки пошкоджено 134 цивільні об’єкти, з них 73 житлових будинки.
Зокрема, Костянтинівка зазнала 16 ударів, з них 14 – бомбами "ФАБ-250". росіяни вбили трьох людей, ще 7 отримали поранення. Пошкоджено 17 багатоквартирних і 25 приватних будинків, 28 гаражів, 2 магазини, 2 автостоянки, 3 будівлі підприємства, лікарню, 10 одиниць автотранспорту, критичну інфраструктуру.
Повідомляється, що у Покровську – двоє загиблих і двоє поранених мирних жителів. Ворог поцілив дроном у цивільне авто, а також пошкодив 4 будинки у приватному секторі.
В Іванопіллі через бомбову атаку постраждала одна людина, руйнувань зазнали 18 приватних будинків.
Атака дронів на Одещину: травмовано трьох мирних жителів23.02.25, 11:05 • 29873 перегляди