Атака дронів на Одещину: травмовано трьох мирних жителів

Терористи обстріляли Одещину. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Унаслідок удару ворожих безпілотників на Одещині травмовано трьох мирних жителів.

Дрони окупантів влучили у житловий будинок, спричинивши пожежі.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та загасили вогонь, запобігши подальшому поширенню полум’я.

Місцева влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно спускатися в укриття.

Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на південному сході