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15 березня, 19:03 • 118670 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177034 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143942 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135925 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115770 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107140 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102645 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139085 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133529 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127986 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Атака дронів на Одещину: травмовано трьох мирних жителів

Атака дронів на Одещину: травмовано трьох мирних жителів

Київ • УНН

 • 29873 перегляди

Внаслідок атаки ворожих безпілотників по житловому будинку в Одеській області постраждали троє мирних жителів. Рятувальники оперативно загасили пожежу, що виникла після удару.

Терористи обстріляли Одещину. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Унаслідок удару ворожих безпілотників на Одещині травмовано трьох мирних жителів.

Дрони окупантів влучили у житловий будинок, спричинивши пожежі. 

Рятувальники оперативно прибули на місце події та загасили вогонь, запобігши подальшому поширенню полум’я.

Місцева влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно спускатися в укриття.

Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на південному сході23.02.25, 10:34 • 91017 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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