Атака дронів на Одещину: травмовано трьох мирних жителів
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожих безпілотників по житловому будинку в Одеській області постраждали троє мирних жителів. Рятувальники оперативно загасили пожежу, що виникла після удару.
Терористи обстріляли Одещину. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Унаслідок удару ворожих безпілотників на Одещині травмовано трьох мирних жителів.
Дрони окупантів влучили у житловий будинок, спричинивши пожежі.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та загасили вогонь, запобігши подальшому поширенню полум’я.
Місцева влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно спускатися в укриття.
Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на південному сході23.02.25, 10:34 • 91017 переглядiв