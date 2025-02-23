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05:23 • 15226 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122810 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182789 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147197 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138721 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117308 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107969 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141975 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на південному сході

Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на південному сході

Київ • УНН

 • 91017 перегляди

Українські військові зафіксували посилену діяльність ворожої тактичної авіації на південному сході. Існує загроза застосування повітряних засобів ураження у прифронтових регіонах.

Ворог активізував авіацію на південному сході. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні українські Повітряні Сили зафіксували посилену діяльність ворожої тактичної авіації в районі південного сходу. За наявною інформацією, противник може застосувати повітряні засоби ураження, що становить загрозу для прифронтових регіонів. 

Закликаємо жителів потенційно небезпечних територій бути уважними, слідкувати за офіційними повідомленнями та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Україна відбила атаку дронів: знищено 138 ворожих БпЛА23.02.25, 09:11 • 29401 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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