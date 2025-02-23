Повітряні Сили попереджають про активізацію ворожої авіації на південному сході

Ворог активізував авіацію на південному сході. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні українські Повітряні Сили зафіксували посилену діяльність ворожої тактичної авіації в районі південного сходу. За наявною інформацією, противник може застосувати повітряні засоби ураження, що становить загрозу для прифронтових регіонів.

Закликаємо жителів потенційно небезпечних територій бути уважними, слідкувати за офіційними повідомленнями та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Україна відбила атаку дронів: знищено 138 ворожих БпЛА