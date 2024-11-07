Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке
Киев • УНН
На юго-восточном направлении зафиксировано повышение активности тактической авиации противника. Враг может нанести авиаудары по позициям украинских войск с использованием бомб и управляемых ракет.
На юго-восточном направлении наблюдается увеличение активности вражеской тактической авиации. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Согласно оперативной информации, противник активно использует авиационные средства поражения.
По предварительным данным, враг может применить авиацию для осуществления ударов по позициям наших войск, в частности, с помощью бомб или управляемых ракет.