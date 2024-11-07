Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке

На юго-восточном направлении наблюдается увеличение активности вражеской тактической авиации. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации, противник активно использует авиационные средства поражения.

По предварительным данным, враг может применить авиацию для осуществления ударов по позициям наших войск, в частности, с помощью бомб или управляемых ракет.