Атака дронов в Одесской области: травмированы трое мирных жителей

Террористы обстреляли Одесскую область. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В результате удара вражеских беспилотников в Одесской области травмированы трое мирных жителей.

Дроны оккупантов попали в жилой дом, вызвав пожары.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь, предотвратив дальнейшее распространение пламени.

Местные власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно спускаться в укрытие.

Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке