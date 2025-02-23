Атака дронов в Одесской области: травмированы трое мирных жителей
Киев • УНН
В результате атаки вражеских беспилотников по жилому дому в Одесской области пострадали трое мирных жителей. Спасатели оперативно потушили пожар, возникший после удара.
Террористы обстреляли Одесскую область. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В результате удара вражеских беспилотников в Одесской области травмированы трое мирных жителей.
Дроны оккупантов попали в жилой дом, вызвав пожары.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь, предотвратив дальнейшее распространение пламени.
Местные власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно спускаться в укрытие.
Воздушные Силы предупреждают об активизации вражеской авиации на юго-востоке23.02.25, 10:34 • 9539 просмотров