Пьяный водитель "на евробляхах" сбил двух детей и сбежал

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105737 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111696 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148839 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143672 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136116 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128037 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170627 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118072 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Пьяный водитель "на евробляхах" сбил двух детей и сбежал

Пьяный водитель "на евробляхах" сбил двух детей и сбежал

Киев  •  УНН

 • 13819 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В среду в селе Качалы Бородянского района Киевской области пьяный водитель сбил на обочине двоих детей и скрылся с места происшествия, но затем был задержан. Об этом сообщили УНН в ГУ НП Киевской области.

"Нетрезвый водитель сбил двух детей на обочине и убежал, но через 2 часа был задержан благодаря установлению марки автомобиля по обломкам, которые были оставлены на месте ДТП", - сообщили в полиции.

Как сообщает пресс-центр полиции Киевской области, автомобиль сбил детей на улице Шевченко в с.Качалы и исчез. Экипаж патрульной полиции через несколько часов заметил на трассе Киев-Ковель автомобиль Opel Vectra с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями.

По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. В селе Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля лежала оторванная передняя решетка.

За рулем был 37-летний житель города Буча, который признался в содеянном правонарушении. Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составляло 2,4 промилле.

В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Водитель задержан.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате снегопада в Киевской области произошло 199 ДТП.

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