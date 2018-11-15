П'яний водій на "євробляхах" збив двох дітей і втік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У середу в селі Качали Бородянського району Київської області п’яний водій збив на узбіччі двох дітей і зник з місця пригоди, але потім був затриманий. Про це повідомили УНН у ГУ НП Київської області.
“Нетверезий водій збив двох дітей на узбіччі і втік, але через дві години був затриманий завдяки відтворенню марки автомобіля за уламками, які були залишені на місці автопригоди”, — повідомили у поліції.
Як повідомляє прес-центр поліції Київської області, автомобіль збив дітей на вулиці Шевченка у с.Качали і зник. Екіпаж патрульної поліції за кілька годин помітив на трасі Київ-Ковель автомобіль Opel Vectra з латвійськими номерами з характерними для ДТП пошкодженнями.
На вимогу працівників поліції водій не зупинився та почав тікати. У селі Немішаєво його затримали. У багажнику автівки була відірвана передня решітка.
За кермом був 37-річний житель міста Буча, який зізнався у скоєному правопорушенні. Вміст алкоголю у крові чоловіка на момент затримання становив 2,4 проміле.
У результаті аварії 10-річна дівчинка отримала тяжкі травми. Наразі за її життя борються лікарі, вона перебуває в реанімаційному відділенні після хірургічного втручання. Її 8-річний брат з переломом правої ноги теж перебуває у лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. Водій затриманий.
Як повідомляв УНН, за минулу добу внаслідок снігопаду в Київській області сталося 199 ДТП.