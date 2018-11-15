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Через негоду на Київщині сталося близько 200 ДТП

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. За минулу добу внаслідок снігопаду в Київській області сталося 199 ДТП. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.

“Внаслідок снігопаду сталося 199 ДТП. Є троє постраждалих. Переважна більшість автопригод — зіткнення або з’їзд у кювет”, — сказали у поліції.

Як повідомляв УНН, на ранок четверга, 15 листопада, у п’яти областях України продовжує йти сніг, висота снігового покрову — до шести сантиметрів. Однак у патрульній поліції запевняють, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

Нагадаємо, минулої доби на дорогах сформувалася ожеледиця, і за добу сталося більше 1000 ДТП по всій країні. З них близько 500 лише в Києві.

Відзначимо, що столична влада пояснила масові аварії літньою гумою і невчасними опадами.

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