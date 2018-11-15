Через негоду на Київщині сталося близько 200 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За минулу добу внаслідок снігопаду в Київській області сталося 199 ДТП. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
“Внаслідок снігопаду сталося 199 ДТП. Є троє постраждалих. Переважна більшість автопригод — зіткнення або з’їзд у кювет”, — сказали у поліції.
Як повідомляв УНН, на ранок четверга, 15 листопада, у п’яти областях України продовжує йти сніг, висота снігового покрову — до шести сантиметрів. Однак у патрульній поліції запевняють, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено.
Нагадаємо, минулої доби на дорогах сформувалася ожеледиця, і за добу сталося більше 1000 ДТП по всій країні. З них близько 500 лише в Києві.
Відзначимо, що столична влада пояснила масові аварії літньою гумою і невчасними опадами.