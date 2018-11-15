Из-за непогоды в Киевской области произошло около 200 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За минувшие сутки в результате снегопада в Киевской области произошло 199 ДТП. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"В результате снегопада произошло 199 ДТП. Есть трое пострадавших. Подавляющее большинство аварий - столкновения или съезд в кювет", - сказали в полиции.
Как сообщал УНН, на утро четверга, 15 ноября, в пяти областях Украины продолжает идти снег, высота снежного покрова - до шести сантиметров. Однако в патрульной полиции уверяют, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен.
Напомним, за минувшие сутки на дорогах сформировалась гололедица, и за сутки произошло более 1000 ДТП по всей стране. Из них около 500 только в Киеве.
Отметим, что столичная власть объяснила массовые аварии летней резиной и несвоевременными осадками.