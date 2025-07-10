ПВО работает на Буковине: ВС ВСУ предупредили о дроновой угрозе Черновцам
Киев • УНН
В Черновицкой области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов. Воздушные силы ВСУ сообщали о БпЛА мимо Кицманя курсом на Черновцы.
В Черновицкой области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов, сообщил в четверг глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.
Работает ПВО
Перед этим ВС ВСУ сообщали о БпЛА мимо Кицманя в Черновицкой области курсом на Черновцы.
На Буковину ночью залетел российский дрон: его обезвредили10.07.25, 11:38 • 1816 просмотров