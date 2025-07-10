ПВО работает на Буковине: ВС ВСУ предупредили о дроновой угрозе Черновцам

В Черновицкой области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов, сообщил в четверг глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.

Работает ПВО - написал Запаранюк.

Перед этим ВС ВСУ сообщали о БпЛА мимо Кицманя в Черновицкой области курсом на Черновцы.

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