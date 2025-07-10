ППО працює на Буковині: ПС ЗСУ попередили про дронову загрозу Чернівцям

У Чернівецькій області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів, повідомив у четвер голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram, пише УНН.

Працює ППО - написав Запаранюк.

Перед цим ПС ЗСУ повідомляли про БпЛА повз Кіцмань у Чернівецькій області курсом на Чернівці.

На Буковину вночі залетів російський дрон: його знешкодили