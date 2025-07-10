ППО працює на Буковині: ПС ЗСУ попередили про дронову загрозу Чернівцям
Київ • УНН
У Чернівецькій області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про БпЛА повз Кіцмань курсом на Чернівці.
У Чернівецькій області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів, повідомив у четвер голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram, пише УНН.
Працює ППО
Перед цим ПС ЗСУ повідомляли про БпЛА повз Кіцмань у Чернівецькій області курсом на Чернівці.
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