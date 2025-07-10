ППО працює на Буковині: ПС ЗСУ попередили про дронову загрозу Чернівцям

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Скасування маркетингу знищує аптеки - економіст Кушнірук
Ексклюзив
13:06 • 1552 перегляди
Скасування маркетингу знищує аптеки - економіст Кушнірук
11:35 • 7684 перегляди
Кількість жертв серед цивільних в Україні за червень досягла максимуму за три роки: місія ООН з прав людини
10:35 • 13623 перегляди
Дозволить залучити до €10 млрд на відбудову: ЄС запускає новий фонд для України
09:06 • 18219 перегляди
Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження
10 липня, 05:46 • 27614 перегляди
Поліцейська серед жертв атаки рф на Київ: показали наслідки
10 липня, 05:30 • 62704 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит
Ексклюзив
10 липня, 05:21 • 28918 перегляди
Конференція з відбудови України в Римі: на яку допомогу варто очікувати і яких сум потребує наша держава
9 липня, 18:25 • 54070 перегляди
Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом
9 липня, 14:59 • 147731 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
Ексклюзив
9 липня, 13:32 • 78945 перегляди
"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
52%
742мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: 16 постраждалих, знищено амбулаторію10 липня, 05:10 • 32560 перегляди
Львів потерпає від масштабних підтоплень через зливу: місцями вода сягає майже 3 метрів10 липня, 06:16 • 21430 перегляди
Для відбудови України потрібен новий "План Маршалла" - Келлог10 липня, 07:25 • 12339 перегляди
Смертельна стрілянина в Києві: вбито поковника СБУ Івана Воронича08:58 • 17613 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими12:07 • 9736 перегляди
Публікації
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими12:07 • 10157 перегляди
Єврокубковий похід "Шахтаря": анонс матчу проти "Ільвеса", де дивитися та хто фаворит 10 липня, 05:30 • 62704 перегляди
Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом9 липня, 17:25 • 68953 перегляди
В Україні активізувалась боротьба з корупцією: чому головну роль відіграють СБУ, ДБР, БЕБ, Нацпол і прокуратура, а не НАБУ9 липня, 17:01 • 74686 перегляди
"Ціни на ліки не впали, аптеки в мінусі": Сердюк пояснив наслідки скасування маркетингових договорів9 липня, 16:16 • 80794 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Вадим Філашкін
Прокудін Олександр Сергійович
Залужний Валерій Федорович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Рим
Європа
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 141461 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 270803 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 450081 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 278921 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 387456 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Signal
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Бук (ЗРК)

ППО працює на Буковині: ПС ЗСУ попередили про дронову загрозу Чернівцям

Київ • УНН

 • 1579 перегляди

У Чернівецькій області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про БпЛА повз Кіцмань курсом на Чернівці.

ППО працює на Буковині: ПС ЗСУ попередили про дронову загрозу Чернівцям

У Чернівецькій області працює ППО на тлі загрози ворожих дронів, повідомив у четвер голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram, пише УНН.

Працює ППО

- написав Запаранюк.

Перед цим ПС ЗСУ повідомляли про БпЛА повз Кіцмань у Чернівецькій області курсом на Чернівці.

На Буковину вночі залетів російський дрон: його знешкодили10.07.25, 11:38 • 1849 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Чернівецька область
Telegram
Чернівці
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9