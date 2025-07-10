На Буковину вночі залетів російський дрон: його знешкодили
Київ • УНН
Сили ППО збили ворожий безпілотник, що порушив повітряний простір Чернівецької області вночі. Жертв та руйнувань немає.
Запущений російськими військами дрон залетів у Чернівецьку область уночі, його знешкодили, повідомив у четвер голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram, пише УНН.
Сили ППО нейтралізували ворожий дрон, який вночі порушив повітряний простір Чернівецької області. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань
Над Україною знешкоджено 364 з 397 ворожих дронів, збито 14 з 18 ракет, у тому числі всю балістику10.07.25, 10:47 • 942 перегляди