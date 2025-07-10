На Буковину вночі залетів російський дрон: його знешкодили

Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі

Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі

Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі

Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі 9 липня, 08:49 • 131383 перегляди

Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"

Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"

Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"

Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе" 7 липня, 08:59 • 261555 перегляди

П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні

П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні

П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні

П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні 5 липня, 17:41 • 441597 перегляди