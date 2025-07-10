На Буковину ночью залетел российский дрон: его обезвредили
Киев • УНН
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Черновицкой области ночью. Жертв и разрушений нет.
Запущенный российскими войсками дрон залетел в Черновицкую область ночью, его обезвредили, сообщил в четверг глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.
Силы ПВО нейтрализовали вражеский дрон, который ночью нарушил воздушное пространство Черновицкой области. К счастью, обошлось без жертв и разрушений
Над Украиной обезврежено 364 из 397 вражеских дронов, сбито 14 из 18 ракет, в том числе вся баллистика10.07.25, 10:47 • 932 просмотра