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На Буковину ночью залетел российский дрон: его обезвредили

Киев • УНН

 • 289 просмотра

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Черновицкой области ночью. Жертв и разрушений нет.

На Буковину ночью залетел российский дрон: его обезвредили

Запущенный российскими войсками дрон залетел в Черновицкую область ночью, его обезвредили, сообщил в четверг глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.

Силы ПВО нейтрализовали вражеский дрон, который ночью нарушил воздушное пространство Черновицкой области. К счастью, обошлось без жертв и разрушений

- написал Запаранюк.

Над Украиной обезврежено 364 из 397 вражеских дронов, сбито 14 из 18 ракет, в том числе вся баллистика10.07.25, 10:47 • 932 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Черновицкая область
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