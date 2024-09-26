ПВО отразила атаки на энергетическую инфраструктуру Николаевщины

На Николаевщине ПВО отразила атаки на энергетическую инфраструктуру. Энергетики уже восстанавливают электроснабжение. Кроме того, во время агрессии были повреждены автомобили, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в ночь на 26 сентября на Николаевщине силы противовоздушной обороны осуществили боевую работу в ответ на атаки врага. Оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры, в результате чего возникли отключения у нескольких абонентов. Энергетики уже восстановили большую часть поставок, работы продолжаются, пострадавших нет.

25 сентября, во времена 13:15, 13:50, 16:10 и 18:00, агрессор совершил несколько атак дронами типа FPV на Куцурубскую общину. В результате, в селе Дмитровка были повреждены два автомобиля, но без пострадавших.

Николаевщина под обстрелами: уничтожено 4 БпЛА, повреждены здания