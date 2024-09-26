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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО отразила атаки на энергетическую инфраструктуру Николаевщины

ПВО отразила атаки на энергетическую инфраструктуру Николаевщины

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 04:28  •  7018 просмотра

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На Николаевщине силы ПВО отбили атаки на энергетическую инфраструктуру. Энергетики восстанавливают электроснабжение, а во время агрессии были повреждены автомобили, но пострадавших нет.

На Николаевщине ПВО отразила атаки на энергетическую инфраструктуру. Энергетики уже восстанавливают электроснабжение. Кроме того, во время агрессии были повреждены автомобили, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в ночь на 26 сентября на Николаевщине силы противовоздушной обороны осуществили боевую работу в ответ на атаки врага. Оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры, в результате чего возникли отключения у нескольких абонентов. Энергетики уже восстановили большую часть поставок, работы продолжаются, пострадавших нет.

25 сентября, во времена 13:15, 13:50, 16:10 и 18:00, агрессор совершил несколько атак дронами типа FPV на Куцурубскую общину. В результате, в селе Дмитровка были повреждены два автомобиля, но без пострадавших.

Николаевщина под обстрелами: уничтожено 4 БпЛА, повреждены здания22 сентября 2024, 04:48 • 39324 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
vitalii-kimВиталий Ким