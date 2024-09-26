ППО відбила атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини

На Миколаївщині ППО відбила атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики вже відновлюють електропостачання. Крім того, під час агресії було пошкоджено автомобілі, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

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Згідно з інформацією, ніч на 26 вересня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони здійснили бойову роботу у відповідь на атаки ворога. Окупанти атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого виникли відключення у кількох абонентів. Енергетики вже відновили більшу частину постачання, роботи тривають, постраждалих немає.

25 вересня, у часи 13:15, 13:50, 16:10 та 18:00, агресор здійснив кілька атак дронами типу FPV на Куцурубську громаду. В результаті, у селі Дмитрівка було пошкоджено два автомобілі, але без постраждалих.

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