ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью
Киев • УНН
В ночь на 12 сентября силы ПВО работали по вражеским ударным беспилотникам в воздушном пространстве Киевской области. Киевская ОВА сообщила о зафиксированных БПЛА и работе противовоздушной обороны по целям.
В ночь на 12 сентября силы ПВО работали по вражеским ударным БпЛА. Об этом в четверг, сообщили в Киевской ОГА. В КОВА отметили, что в воздушном пространстве Киевщины зафиксировано БпЛА, передает УНН.
Детали
«Силы ПВО работают по целям», - проинформировали чиновники.
До этого Воздушные Силы сообщали об ударных беспилотниках в небе над Киевской областью.
На підступах до Києва працює ППО, чутно вибухи у різних областях26 августа 2024, 05:33 • 23192 просмотра