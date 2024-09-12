ПВО отражает атаку вражеских дронов над Киевской областью

В ночь на 12 сентября силы ПВО работали по вражеским ударным БпЛА. Об этом в четверг, сообщили в Киевской ОГА. В КОВА отметили, что в воздушном пространстве Киевщины зафиксировано БпЛА, передает УНН.

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«Силы ПВО работают по целям», - проинформировали чиновники.

До этого Воздушные Силы сообщали об ударных беспилотниках в небе над Киевской областью.

На підступах до Києва працює ППО, чутно вибухи у різних областях