ППО відбиває атаку ворожих дронів над Київською областю

У ніч проти 12 вересня сили ППО працювали по ворожих ударних БпЛА. Про це у четвер, повідомили в Київській ОВА. У КОВА зазначили, що в повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА, передає УНН.

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"Сили ППО працюють по цілях", - проінформували чиновники.

До цього Повітряні Сили повідомляли про ударні безпілотники в небі над Київською областю.

На підступах до Києва працює ППО, чутно вибухи у різних областях