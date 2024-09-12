ППО відбиває атаку ворожих дронів над Київською областю
Київ • УНН
У ніч на 12 вересня сили ППО працювали по ворожих ударних безпілотниках у повітряному просторі Київської області. Київська ОВА повідомила про зафіксовані БпЛА та роботу протиповітряної оборони по цілях.
У ніч проти 12 вересня сили ППО працювали по ворожих ударних БпЛА. Про це у четвер, повідомили в Київській ОВА. У КОВА зазначили, що в повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА, передає УНН.
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"Сили ППО працюють по цілях", - проінформували чиновники.
До цього Повітряні Сили повідомляли про ударні безпілотники в небі над Київською областю.
На підступах до Києва працює ППО, чутно вибухи у різних областях26.08.24, 08:33 • 23466 переглядiв