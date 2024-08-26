На підступах до Києва працює ППО, чутно вибухи у різних областях
Київ • УНН
В Україні оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку. Жителів просять залишатися в укриттях. Повідомляється про роботу ППО та звуки вибухів у Києві, Кременчуці, Кривому Розі та Запоріжжі.
Про роботу ППО у Київській області повідомляє Київська ОВА та КМВА, також повідомляється про звуки вибухів у Києві, Кременчуці, Кривому Розі та Запоріжжі, пише УНН.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомили у КМВА у Telegram.
"Жителі Київщини! Повітряна тривога триває. Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - додали у Київській ОВА у Telegram.
"У Києві чути звуки вибухів", - вказало "Суспільне".
Також про вибухи повідомляють по інших областях.
"У Кременчуці на Полтавщині чутно звуки вибухів", - повідомило "Суспільне".
"У Кривому Розі чутно повторні звуки вибухів", - зазначило "Суспільне".
"Також вибухи у Запоріжжі", - вказало "Суспільне".
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