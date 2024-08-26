На подступах к Киеву работает ПВО, слышны взрывы в разных областях

О работе ПВО в Киевской области сообщает Киевская ОВА и КГВА, также сообщается о звуках взрывов в Киеве, Кременчуге, Кривом Роге и Запорожье, пишет УНН.

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"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщили в КГВА в Telegram.

"Жители Киевщины! Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - добавили в Киевской ОВА в Telegram.

"В Киеве слышны звуки взрывов", - указало „Суспільне".

Также о взрывах сообщают по другим областям.

"В Кременчуге на Полтавщине слышны звуки взрывов", - сообщило "Суспільне".



"В Кривом Роге слышны повторные звуки взрывов", - отметило "Суспільне".

"Также взрывы в Запорожье", - указало "Суспільне".

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