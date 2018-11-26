Путина оперативно информировали о событиях в Керченском проливе - Кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин оперативно получал данные о том, что происходит в Керченском проливе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Речь все-таки о серьезной провокации, поэтому, конечно же, и вчера (в воскресенье), и сегодня всю полноту информации (об инциденте Путин получал - ред.)", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
Как сообщал УНН, 26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.
Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на закрытом заседании, начало которого запланировано на 16.00.
Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.
Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, что на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. 6 украинских военнослужащих получили ранения. Трое раненых моряков находятся в керченской больнице. Кроме того, стало известно, что следователи РФ пока опрашивают 20 украинских моряков.