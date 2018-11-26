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Путіна оперативно інформували про події у Керченській протоці - Кремль

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін оперативно отримував дані про те, що відбувається в Керченській протоці. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Мова все-таки про серйозну провокацію, тому, звичайно ж, і вчора (у неділю), і сьогодні всю повноту інформації (про інцидент Путін отримував - ред.)", - заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков журналістам.

Як повідомляв УНН, 26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

Як повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, що на трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення. Троє поранених моряків знаходяться у керченській лікарні. Крім того, стало відомо, що слідчі РФ наразі опитують 20 українських моряків.

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