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путин заявил о намерении продолжать войну, но дать "отдохнуть" захватчикам Луганской области

путин заявил о намерении продолжать войну, но дать "отдохнуть" захватчикам Луганской области

Киев • УНН

 • 872920 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. российский диктатор владимир путин заявил о намерениях продолжать войну в Украине. Как пишут российские СМИ, подобное заявление поступило после того, как министр обороны рф сергей шойгу доложил первому об “освобождении “лнр”, передает УНН.

Детали

В частности, шойгу заявил, что Лисичанск "находится под полным контролем россии", а "военная операция" продолжается.

В свою очередь, диктатор ответил, что российские генералы александр лапин и сергей суровикин "уже подали ему предложения по продолжению операции в Украине".

Как пишет российская служба ВВС, таким образом, путин подтвердил выводы Института изучения войны, которые сообщили, что "ответственность за тактические действия в районе Лисичанска" несут сразу два высокопоставленных военачальника. По мнению экспертов, путин придает большое значение взятию Лисичанска и выходу российской армии к административным границам Луганской области.

Кроме того, на встрече с шойгу путин заявил, что подразделения, участвовавшие в захвате Луганской области, "должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", а военные соединения, включая группировку "Восток" и "Запад", "должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану".

Дополнение

3 июля Генштаб сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск ВСУ были вынуждены отойти с позиций и рубежей.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что силы российских оккупантов во время наступления преобладали в десять раз. Он также заявил, что Вооруженные силы Украины вышли из Лисичанска без потерь.

Гайдай подчеркнул, что российским оккупантам не удалось выйти на административную границу Луганской области, продолжаются бои в районе Белогоровки и Новоконстантиновки.

По информации британской разведки, после захвата Лисичанска Луганской области российские войска, вероятно, будут пытаться установить контроль над Донецкой областью.

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