Украинские военные вышли из Лисичанска без потерь – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Вооруженные силы Украины вышли из Лисичанска без потерь. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью BBC, передает УНН.
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"Наши военные могли бы еще долго удерживать город, но сейчас россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах. Они просто уничтожили бы город издалека, так что не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допускать окружения, чтобы не пытаться отступать все сразу. Решили отойти на готовые укрепленные позиции дальше на запад, занять их и оттуда продолжить борьбу с русской армией. Как следствие, все ушли без потерь", - сказал Гайдай.
Детали
По словам главы ОВА, пока одни подразделения украинских войск держали оборону в Лисичанске, другие строили новые укрепления в Донецкой области, и теперь войска пошли туда.
"Лично мне тяжело и больно, но это не проигранная война. Это всего лишь одна битва, которую мы проиграли. Нам нужно было сохранить наши войска, чтобы, когда прибудет достаточное количество поставляемого Западом оружия, мы могли провести нормальные операции и контратаковать", - рассказал Гайдай.
Он сказал, что следующей целью россиян является захватить Донецкую область.
Дополнение
3 июля Генштаб сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск ВСУ были вынуждены отойти с позиций и рубежей. Гайдай отметил, что силы российских оккупантов при наступлении преобладали в десять раз.