ЗСУ відійшли із Лисичанська - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.
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"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід. Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!", - йдеться в повідомленні.
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