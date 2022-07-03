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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43683 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 91237 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 174030 перегляди

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ЗСУ відійшли із Лисичанська - Генштаб

ЗСУ відійшли із Лисичанська - Генштаб

Київ • УНН

 • 187963 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.

Цитата

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід. Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!", - йдеться в повідомленні.

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Українські Національні Новини

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