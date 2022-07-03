ЗСУ відійшли із Лисичанська - Генштаб

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"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід. Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму - потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!", - йдеться в повідомленні.

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