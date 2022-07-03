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13:44 • 18796 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 25914 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 35469 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 11582 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 51362 просмотра

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ВСУ отошли из Лисичанска - Генштаб

ВСУ отошли из Лисичанска - Генштаб

Киев • УНН

 • 187959 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

Цитата

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе. Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма - нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и непременно победим!", - говорится в сообщении.

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