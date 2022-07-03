ВСУ отошли из Лисичанска - Генштаб

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"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе. Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма - нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и непременно победим!", - говорится в сообщении.

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