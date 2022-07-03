шойгу доложив путіну, що Луганську область "звільнено"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. міністр оборони рф сергій шойгу повідомив путіну, що нібито вся Луганська область України була "звільнена" силами російських військових та бойовиків "лнр", повідомило в неділю міністерство оборони країни, передає УНН.
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"шойгу доповів путіну про звільнення лнр. Він також доповів, що в результаті успішних бойових дій зс рф спільно з підрозділами народної міліції лнр встановлено повний контроль над містом Лисичанськ і поряд сусідніх населених пунктів, найбільші з яких Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла Гора", - повідомили у telegram-каналі міноборони.
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Відзначимо, що Українська сторона цієї інформації поки не коментувала.
Додамо
Зазнавши відсічі у першій спробі захопити столицю Київ, росія зосередила свої зусилля на витісненні українських сил з Луганської та Донецької областей на сході країни.