шойгу доложив путіну, що Луганську область "звільнено"

Цитата

"шойгу доповів путіну про звільнення лнр. Він також доповів, що в результаті успішних бойових дій зс рф спільно з підрозділами народної міліції лнр встановлено повний контроль над містом Лисичанськ і поряд сусідніх населених пунктів, найбільші з яких Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла Гора", - повідомили у telegram-каналі міноборони.

Деталі

Відзначимо, що Українська сторона цієї інформації поки не коментувала.

Додамо

Зазнавши відсічі у першій спробі захопити столицю Київ, росія зосередила свої зусилля на витісненні українських сил з Луганської та Донецької областей на сході країни.