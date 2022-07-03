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шойгу доложил путину, что Луганская область "освобождена"

шойгу доложил путину, что Луганская область "освобождена"

Киев • УНН

 • 137993 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. министр обороны рф сергей шойгу сообщил путину, что якобы вся Луганская область Украины была "освобождена" силами российских военных и боевиков "лнр", сообщило в воскресенье министерство обороны страны, передает УНН.

Цитата

"шойгу доложил путину об освобождении лнр. Он также доложил, что в результате успешных боевых действий вс рф совместно с подразделениями народной милиции лнр установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом соседних населенных пунктов, крупнейшие из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора", - сообщили в telegram-канале минобороны.

Детали

Отметим, что Украинская сторона этой информации пока не комментировала.

Добавим

Получив отпор в первой попытке захватить столицу Киев, россия сосредоточила свои усилия на вытеснении украинских сил из Луганской и Донецкой областей на востоке страны.

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