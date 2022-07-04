Українські військові вийшли з Лисичанська без втрат – Гайдай

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"Наші військові могли б ще довго утримувати місто, але зараз росія має величезну перевагу в артилерії та боєприпасах. Вони просто знищили б місто здалеку, так що не було сенсу залишатися. Ми б потрапили в оточення і мали б сидіти там, доки місто обстрілювали. Тому ми вирішили не допускати оточення, (...) вирішили відійти на готові укріплені позиції далі на захід, зайняти їх і звідти продовжити боротьбу з російською армією. Як наслідок, всі пішли без втрат", - сказав Гайдай.

Деталі

За словами голови ОВА, поки одні підрозділи українських військ тримали оборону в Лисичанську, інші будували нові укріплення на Донеччині, і тепер війська пішли туди.

"Особисто мені важко і боляче, але це не програна війна. Це всього лише одна битва, яку ми програли. Нам потрібно було зберегти наші війська, щоб, коли прибуде достатня кількість зброї, яку постачає Захід, ми могли провести нормальні операції і контратакувати", - розповів Гайдай.

Він сказав, що наступною метою росіян є захопити Донецьку область.

Доповнення

3 липня Генштаб повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ ЗСУ були змушені відійти з позицій і рубежів. Гайдай зазначив, що сили російських окупантів під час наступу переважали вдесятеро.