путін заявив про намір продовжувати війну, але дати "відпочити" загарбникам Луганщини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. російський диктатор володимир путін заявив про наміри продовжувати війну в Україні. Як пишуть російські ЗМІ, подібна заява надійшла після того, як міністр оборони росії сергій шойгу доповів першому про “звільнення “лнр”, передає УНН.
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Зокрема, шойгу заявив, що Лисичанськ "перебуває під повним контролем росії", а "військова операція" триває.
Своєю чергою, диктатор відповів, що російські генерали олександр лапін і сергій суровікін "вже подали йому пропозиції щодо продовження операції в Україні".
Як пише російська служба ВВС, таким чином, путін підтвердив висновки Інституту вивчення війни, які повідомили, що "відповідальність за тактичні дії в районі Лисичанська" несуть одразу два високопоставлені воєначальники. На думку експертів, путін надає великого значення взяттю Лисичанська та виходу російської армії до адміністративних кордонів Луганської області.
Окрім того, на зустрічі з шойгу путін заявив, що підрозділи, які брали участь у захопленні Луганщини, "мають відпочити, наростити свої бойові можливості", а військові з'єднання, включаючи угруповання "Схід" та "Захід", "мають виконувати свої завдання за раніше затвердженим планом".
Доповнення
3 липня Генштаб повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ ЗСУ були змушені відійти з позицій та рубежів.
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що сили російських окупантів під час наступу переважали вдесятеро. Він також заявив, що Збройні сили України вийшли із Лисичанська без втрат.
Гайдай наголосив, що російським окупантам не вдалося вийти на адміністративний кордон Луганської області, наразі тривають бої в районі Білогорівки та Новокостянтинівки.
За інформацією британської розвідки, після захоплення Лисичанська Луганської області російські війська, ймовірно, намагатимуться встановити контроль над Донецькою областю.