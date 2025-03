После Лисичанска рф может переключиться на Донецкую область – британская разведка

Цитата

"Этот город (Лисичанск – ред.) был последним крупным населенным пунктом Луганской области под контролем Украины. Сейчас внимание россии почти наверняка переключится на захват Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем украинских сил", – говорится в сообщении.

Напомним

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены отойти с занимаемых позиций. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты во время наступления преобладали в десять раз, сейчас они закрепились в городе.