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После Лисичанска рф может переключиться на Донецкую область – британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. После захвата Лисичанска Луганской области российские войска, вероятно, будут пытаться установить контроль над Донецкой областью. Об этом сообщила разведка при министерстве обороны Великобритании, информирует УНН.

Цитата

"Этот город (Лисичанск – ред.) был последним крупным населенным пунктом Луганской области под контролем Украины. Сейчас внимание россии почти наверняка переключится на захват Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем украинских сил", – говорится в сообщении.

Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 July 2022

Расположите больше о UK government's response: https://t.co/rihoxEds3Z

# StandWithUkraine  pic.twitter.com/qH7DudnPCh

—Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 4, 2022

Напомним

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены отойти с занимаемых позиций. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты во время наступления преобладали в десять раз, сейчас они закрепились в городе. 

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