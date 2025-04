Після Лисичанська рф може переключитися на Донеччину – британська розвідка

Цитата

"Це місто (Лисичанськ – ред.) було останнім великим населеним пунктом Луганської області під контролем України. Зараз увага росії майже напевно переключиться на захоплення Донецької області, значна частина якої залишається під контролем українських сил", – ідеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 July 2022



Нагадаємо

3 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ українські військові були змушені відійти із займаних позицій. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти під час наступу переважали вдесятеро, наразі вони закріпилися в місті.