Після Лисичанська рф може переключитися на Донеччину – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Після захоплення Лисичанська Луганської області російські війська, ймовірно, намагатимуться встановити контроль над Донеччиною. Про це повідомила розвідка при міністерстві оборони Великої Британії, інформує УНН.
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"Це місто (Лисичанськ – ред.) було останнім великим населеним пунктом Луганської області під контролем України. Зараз увага росії майже напевно переключиться на захоплення Донецької області, значна частина якої залишається під контролем українських сил", – ідеться у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 July 2022
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Нагадаємо
3 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ українські військові були змушені відійти із займаних позицій. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти під час наступу переважали вдесятеро, наразі вони закріпилися в місті.