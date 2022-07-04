Луганщина не під контролем рф: ЗСУ чинять опір окупантам – Гайдай

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"Бої тривають в районі Білогорівки, Новокостянтинівки. Там рашисти намагаються дотиснути наші сили оборони, але наразі у них нічого не виходить. При цьому вже відзвітували, що захопили всю Луганську область, проте це неправда. Українські військові чинять опір російським окупантам, щоб виграти час для укріплення нової лінії оборони. Боротьба на невеликій ділянці Луганщини триває, щоб виграти час для укріплення лінії оборони на Донеччині", - заявив Гайдай.

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За інформацією очільника області, окупанти зруйнували понад 90% інфраструктури у захоплених населених пунктах. Близько 60% житлового фонду не придатні для життя. Вони не відновлюють водо- та газопостачання, можливо лише частково забезпечать населення електроенергією - 20-30%.

Також Гайдай зазначив, що наразі в захоплених росіянами Сєвєродонецьку та Лисичанську залишаються близько 18 тисяч мирних жителів.

"У Сєвєродонецьку залишилися близько 8 тисяч людей, понад 10 тисяч – у Лисичанську, але більша частина населення Луганської області виїхала", - підкреслив він.

Гайдай дадав, що, через те, що Україні будуть надавати військове озброєння, росія спробує провести референдум, щоб офіційно проводити в області мобілізацію.

Нагадаємо

міністр оборони рф сергій шойгу повідомив путіну, що нібито вся Луганська область України була "звільнена" силами російських військових та бойовиків "лнр".

У Лисичанську Луганської області російські окупанти пыд час наступу переважали вдесятеро.