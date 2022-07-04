У Лисичанську окупанти при наступі переважали вдесятеро - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У Лисичанську Луганської області російські окупанти при наступі переважали вдесятеро, наразі вони закріпилися в місті. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
Цитата
«Навіть в останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем медики госпіталізували поранених, рятували місто пожежники, поліція фіксувала злочини. Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро. Ця навала руйнувала місто та вбивала людей», - написав Гайдай у Telegram.
Деталі
За його словами, багато поранених місцевих жителів було вивезено до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська.
«Тільки уявіть, що у медзакладах Донеччини, де зараз теж вже небезпечно, за останні тижні отримують, або вже отримали, допомогу близько 50 важкопоранених лисичан. Тих, хто потребував госпіталізації, евакуювали навіть в останній день оборони. Як і рятували місто від полум’я пожежники, коли займалися багатоповерхівки», - повідомив Гайдай.
Він зазначив, що російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську.
«Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла», - написав Гайдай.
Доповнення
3 липня Генштаб повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.
Гайдай повідомляв, що окупанти закріпилися в Лисичанську. Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку. Під контролем росіян й Золотарівка.