Окупанти взяли під контроль Золотарівку в Луганській області

Цитата

"Під контролем росіян вже й Золотарівка", - написав Гайдай.

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Окупанти закріпилися в Лисичанську. Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку.

Російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. Їхню перевагу в особовому складі нівелювали українські бійці. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли 4 населених пунктів Сумщини з території Курської області.