Окупанти взяли під контроль Золотарівку в Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що під контролем окупантів тепер знаходиться населений пункт Золотарівка, пише УНН.
Цитата
"Під контролем росіян вже й Золотарівка", - написав Гайдай.
Деталі
Окупанти закріпилися в Лисичанську. Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку.
Російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. Їхню перевагу в особовому складі нівелювали українські бійці. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли 4 населених пунктів Сумщини з території Курської області.