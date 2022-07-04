Оккупанты взяли под контроль Золотаровку в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что под контролем оккупантов теперь находится населенный пункт Золотаровка, пишет УНН.
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"Под контролем россиян уже и Золотаровка", – написал Гайдай.
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Оккупанты закрепились в Лисичанске. Удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны таки захватить Белогоровку.
Российская армия собрала силы по всем возможным направлениям и сосредоточила их в Лисичанске. Их преимущество в личном составе нивелировали украинские бойцы. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило.
Напомним
Оккупанты обстреляли 4 населенных пункта Сумской области с территории Курской области.