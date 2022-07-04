Окупанти обстріляли 4 населені пункти Сумщини з території Курської області, - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. На Сіверському напрямках з території Курської області, агресор застосовував артилерію та вертольоти армійської авіації для ураження позицій Сил оборони у районах 4 населених пунктів Сумської області. Про це йдеться в ранковому звіті Генштабу, передає УНН.
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Розпочалася 131 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.
З території Курської області, агресор відкрив вогонь по населених пунктах Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.
З метою порушення системи управління та зв’язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.
На Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.
На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.
На Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.
На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій наших військ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.
За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має.
На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар’їнка. Штурмова авіація ворога завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар’їнки.
Нагадаємо
Окупанти випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру по Сумщині за попередню добу.