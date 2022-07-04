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Окупанти випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру по Сумщині за попередню добу

Окупанти випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру по Сумщині за попередню добу

Київ • УНН

 • 145680 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що окупанти випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру по Сумщині за попередню добу, пише УНН.

Деталі

Від обстрілів постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська.

З пів на десяту ранку по Зноб-Новгородській громаді почався масовий обстріл, ймовірно із САУ, із використанням фосфорних та флешетних снарядів. Всього 140 "приходів". Згорів один автомобіль.

Близько 10 ранку по Новослобідській громаді при мінометному обстрілі пошкоджено два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач.

Опівдні у Великописарівській громаді після мінометного прильоту загорівся житловий будинок.

У напрямку Білопілля з території РФ було 10 приходів із САУ, після цього - ще вогонь із міномета.

Водночас тривав мінометний обстріл Хотінської громади, 50 прильотів.

Близько 19:00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо

Павло Кириленко повідомив, що окупанти завдали ракетні удари та обстріли по всій території області. За 3 липня російські окупаційні війська вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20 мирних жителів Донецької області

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