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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40581 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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За сьогодні окупанти нанесли ракетні удари та обстріли по всій Донецькій області, - ОВА

За сьогодні окупанти нанесли ракетні удари та обстріли по всій Донецькій області, - ОВА

Київ • УНН

 • 131847 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти нанесли ракетні удари та обстріли по всій території області. Про це інформує УНН. За 3 липня російські окупаційні війська вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20 мирних жителів області.

Деталі

За словами очільника ОВА, найбільше постраждали сьогодні найбільші міста – Краматорськ і Слов’янськ.

Слов’янськ удень зазнав масованого обстрілу – загинуло 6 людей, у тому числі 1 дитина, поранено – 19. Пошкоджено близько 40 житлових будинків. Весь масштаб заподіяної шкоди ще встановлюється.

Краматорськ двічі обстріляли зі Смерчів. Вдень пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.

Знову під вогнем житловий квартал Авдіївки та АКХЗ. Достеменно відомо про одного загиблого.

Активно росіяни обстрілювали Іллінівську громаду: постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.

Всього за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20.

Нагадаємо

Помер працівник Запорізької АЕС, якого били та катували рашисти.

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