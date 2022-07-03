За сьогодні окупанти нанесли ракетні удари та обстріли по всій Донецькій області, - ОВА

Деталі

За словами очільника ОВА, найбільше постраждали сьогодні найбільші міста – Краматорськ і Слов’янськ.

Слов’янськ удень зазнав масованого обстрілу – загинуло 6 людей, у тому числі 1 дитина, поранено – 19. Пошкоджено близько 40 житлових будинків. Весь масштаб заподіяної шкоди ще встановлюється.

Краматорськ двічі обстріляли зі Смерчів. Вдень пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.

Знову під вогнем житловий квартал Авдіївки та АКХЗ. Достеменно відомо про одного загиблого.

Активно росіяни обстрілювали Іллінівську громаду: постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.

Всього за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20.

Нагадаємо

Помер працівник Запорізької АЕС, якого били та катували рашисти.