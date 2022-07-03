За сьогодні окупанти нанесли ракетні удари та обстріли по всій Донецькій області, - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти нанесли ракетні удари та обстріли по всій території області. Про це інформує УНН. За 3 липня російські окупаційні війська вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20 мирних жителів області.
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За словами очільника ОВА, найбільше постраждали сьогодні найбільші міста – Краматорськ і Слов’янськ.
Слов’янськ удень зазнав масованого обстрілу – загинуло 6 людей, у тому числі 1 дитина, поранено – 19. Пошкоджено близько 40 житлових будинків. Весь масштаб заподіяної шкоди ще встановлюється.
Краматорськ двічі обстріляли зі Смерчів. Вдень пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.
Знову під вогнем житловий квартал Авдіївки та АКХЗ. Достеменно відомо про одного загиблого.
Активно росіяни обстрілювали Іллінівську громаду: постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.
Всього за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20.
Нагадаємо
Помер працівник Запорізької АЕС, якого били та катували рашисти.